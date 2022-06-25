Противник начал закрепляться возле ряда населенных пунктов после отвода подразделений армии Украины, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты закрепляются в районах Северодонецка, Сиротиного, Воронового и Боровского.

Об этом речь идет в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротине, Вороново и Боровское", - говорится в сообщении.

Как сообщил в эфире информационного телемарафона председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, Северодонецк уже под оккупацией.

"Город полностью под оккупацией уже Российской Федерацией, пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, назначили какого-то коменданта, собирают какой-то актив... Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины", - отметил Стрюк.

По его словам, сейчас жители могут покинуть город Северодонецк только в сторону оккупированной территории.

"Если будет возможность попасть на подконтрольную территорию Украины, то безусловно мы будем этому способствовать. Но фактически такой возможности нет", - сказал Стрюк.

Насчет ситуации с гражданскими жителями, которые находились на территории завода "Азот", он отметил: "Частично они уже покидают территорию завода, с ними снимают (оккупанты - УНИАН) пропагандистские ролики. Но, люди пережили почти три месяца в укрытиях и подвалах, им достаточно сложно эмоционально и психологически. Они нуждаются в медицинской и психологической помощи", - подчеркнул Стрюк.

Напомним, ранее Александр Стрюк рассказал, что все украинские военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции, вышли из Северодонецка.

"Город в блокаду не взяли. Все военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции, вышли, поэтому окружение не удалось", - сказал Стрюк.

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