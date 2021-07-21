По словам Селезнева, РФ может разместить свои войска не только на юге, но и на севере оккупированного полуострова.

Россия, которая нарастила военную группировку в оккупированном Крыму из-за наводнения, может устроить провокации накануне Дня Независимости Украины.

Об этом заявил экс-спикер украинского Генштаба, военный журналист Владислав Селезнев в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, он усомнился в возможности разместить на юге полуострова то количество военных, которое недавно направила туда РФ.

"Понимая масштабы разрушений и те участки, где произошли разрушения, мы должны учитывать, что на южном побережье Крыма фактически и физически негде разместить такое количество войск. А вот в северных районах Крыма, которые находятся вблизи от административной границы с Херсонской областью, эти войска можно разместить", - сказал Селезнев.

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По его словам, все ведущие военные эксперты Украины "в один голос говорят, что ко Дню Независимости 24 августа мы можем получить со стороны РФ определенные военные провокации в сторону нашей страны".

"Таким образом, именно с этой целью, мне кажется, и размещает российская армия мощные ресурсы вдоль административной границы между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью", - заявил Селезнев.

При этом он заверил, что ВСУ готовы к любому варианту развития событий и выразил надежду, что все будет хорошо.

Ранее сегодня стало известно, что Россия уже отправила первые воинские эшелоны в Беларусь в рамках учений "Запад-2021", которые пройдут на полигонах обеих стран с 10 по 16 сентября.

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Автор: Юрий Годован