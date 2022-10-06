Олег Жданов считает, что украинская армия возьмется за Крым как только освободит Херсон

Вооруженные силы Украины могут и дальше наносить удары по временно оккупированному полуострову Крым. На данный момент главными для Украины целями являются мост и железная дорога.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

"Удары в Крыму – это средства дистанционного огневого поражения. Так что, они не зависят от ситуации на фронте. Мы, кстати, атаковали Крым, когда у нас еще только харьковскую операцию провели. Потом у нас была пауза, затишье, и мы все равно продолжали атаковать Крым. Так что, они могут быть связаны, но сегодня я бы сказал, что это параллельный процесс – огневое воздействие на противника. Это то, что мы просим у американцев: дайте нас ATACMS, чтобы мы могли до государственной границы простреливать всю территорию той же Донецкой, Луганской, Запорожской областей и так далее, тот же украинский полуостров Крым", - отметил эксперт.

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По его словам, на данный момент для украинской армии главными объектами для удара - это мост и железная дорога.

"Мост – для того, чтобы прекратить подпитку войск, а железная дорога – чтобы прекратить переброску войск. У нас есть разведданные, что в Крыму будет формироваться мотострелковая дивизия, до 10 тысяч. Туда уже завозят технику, и начинают пребывать первые партии мобилизованных. В Севастополе 80-я бригада морской пехоты Черноморского флота уже получила около трех тысяч мобилизованных и сейчас будет начинать их подготовку. А мы знаем, что у РФ основной способ переброски войск – это железная дорога. Поэтому контроль над мостами на Перекопе и контроль над железной дорогой – вот это будет главная задача ВСУ", - объяснил Жданов.

При этом он считает, что украинцы и дальше будут узнавать о новой "бавовне", но, скорее всего, после освобождения Херсона.

"С выходом на реку Днепр основное внимание ВСУ будет переключено именно на Перекоп, на пути логистики из Крыма. Даже если мы не будем форсировать в этом месте Днепр, с нашими огневыми средствами мы сможем достать до Перекопа, сможем его контролировать", - подытожил военный эксперт.

Освобождение Херсона от российских оккупантов - что известно

В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию Крыма. Потом провела так называемый "референдум", и позже были приняты решения о включении украинского полуострова в состав РФ.

США и страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию. Большинство стран мира считают Крым частью Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украине удастся деоккупировать Крым в конце весны 2023 года.

За месяцы войны Украина нанесла несколько ударов по военным базам РФ в Крыму. Так, 16 августа попали по складу с боеприпасами под Джанкоем, после чего на Керченском мосту образовались большие очереди из желающих уехать с полуострова.

В начале октября произошел взрыв и пожар на аэродроме "Бельбек" на северо-западе Севастополя. В России заявили, что причиной "хлопка" стал самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов рассказал, что всего в Крыму насчитывается 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос. Они находятся в населенных пунктах Багерово, Веселое, Гвардейское, Джанкой, Донузлав, Евпатория, Заводское, Карагез, Кача, Кировское, Октябрьское, Советский и Херсонес.

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