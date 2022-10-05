Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал усилить меры безопасности из-за высокого уровня "диверсионно-террористических угроз".

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне "террористических угроз" в оккупированном Крыму на фоне проведения так называемой "спецоперации" в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки", – заявил Патрушев.

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По его словам, такая необходимость саязана с "высоким уровнем диверсионно-террористических угроз" на фоне войны в Украине. Секретарь Совбеза добавил, что на окупированном полуострове существенно выросло количество преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов.

"Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий", - подчеркнул Патрушев.

Он также добавил, что в российские спецслужбы и правоохранители предотвратили в Крыму 12 преступлений "террористической направленности". В частности на полуострове якобы пресекли попытку совершить теракт членами "Правого сектора".

Оккупация Крыма

За месяцы войны Украина нанесла несколько ударов по военным базам РФ в Крыму. Так, например, 16 августа было зафиксировано попадание по складу с боеприпасами под Джанкоем. Как сообщал УНИАН, после этого на Керченском мосту образовались большие очереди из желающих покинуть Крым.

Помимо этого, в начале октября произошел взрыв и пожар на аэродроме "Бельбек" на северо-западе Севастополя. В России заявили, что причиной "хлопка" стал самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что всего в Крыму насчитывается 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос. Они находятся в населенных пунктах Багерово, Веселое, Гвардейское, Джанкой, Донузлав, Евпатория, Заводское, Карагез, Кача, Кировское, Октябрьское, Советский и Херсонес.

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