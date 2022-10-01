Военный обозреватель заявил об истощении ресурса авиационной техники РФ.

Взрыв и пожар на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Россией Крыму может свидетельствовать об истощении ресурса авиационной техники и ресурсов РФ.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"А что случилось в Бельбеке? При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся? Ну, если это так, по эффекту по тому, как он загорелся, выкатился он просто на отлично. Но на самом деле интересно вот, что. Предположим, и вправду выкатился самолёт. Ок. Но о чём это тогда говорит?" – задался вопросом эксперт. Видео дня

"Это говорит, во-первых, о том, что пилот не был достаточно профессиональным, чтобы оценить ситуацию и осуществить безопасную посадку. То есть, на одном из важнейших аэродромов РОВ полёты осуществлял... желторотик? Во-вторых, пилота могла подвести техника, которая давно уже была не пригодна к полётам, но летать сейчас российским лётчикам уже попросту не на чем. То есть, можно говорить об истощении ресурса авиационной техники РОВ с ресурсом. В-третьих, это может быть одновременно и во-первых и во-вторых, что просто бинго – неквалифицированный пилот, за штурвалом убитой временем техники и как результат – клубы дыма над Бельбеком", – добавил эксперт.

Взрыв и пожар на аэродроме Бельбек: что известно

В субботу, 1 октября, во временно оккупированном Россией Крыму на аэродроме Бельбек прогремел взрыв и начался сильный пожар.

Представитель оккупационной власти Севастополя Развожаев заявил, что произошла "внештатная ситуация":

"По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся".