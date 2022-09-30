Кирилл Буданов заверил, что Украине удастся деоккупировать Крым в конце весны 2023 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украина отвоюет Крым, и это будет очень скоро.

Об этом он сказал во время национального телемарафона.

"Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся очень скоро", - подчеркнул он.

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На уточнение журналистов, вернемся ли с оружием, Буданов ответил утвердительно. "Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует", - подчеркнул он.

Также он отметил, что война с Россией скоро закончится.

"Вся эта война не такое уж долгое время будет продолжаться. Скоро это закончится", - сказал он.

Он напомнил, что в мае рассказал об алгоритме событий.

"Я тогда прямо говорил, что июнь месяц, к сожалению, для нас будет не хороший, будем немного терять, в июле будет условный застой такой, в августе начнем немного движения на восстановление своей территории", - заявил он.

Буданов отмечает, что "зимой война в значительной степени стихнет".

"И после зимы начнется завершение этого конфликта – выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", – сказал он.

По его словам, опираясь на известные ему факты, освобождение Крыма будет осуществлено до конца весны.

"Возможно немного раньше - в днях можно ошибаться, в алгоритме - нет", - подчеркнул он.

Аннексия Крыма Россией: что известно

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