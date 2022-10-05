Олег Жданов отметил, что СССР не оставлял сталинской идеи мирового господства и завоевания территорий до Ла-Манша.

Полуостров Крым был милитаризирован еще Советским союзом. Всего в Крыму насчитывается 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, аэродромы и ВПП находятся в населенных пунктах – Багерово, Веселое, Гвардейское, Джанкой, Донузлав, Евпатория, Заводское, Карагез, Кача, Кировское, Октябрьское, Советский и Херсонес.

"СССР не оставлял сталинской идеи мирового господства и завоевания территорий до Ла-Манша. В случае войны с НАТО рассматривался вопрос выхода на Атлантику с захватом проливов Босфор и Гибралтар. Для их удержания планировали использовать Черноморский флот. ВПП планировали использовать, как аэродромы дозаправки для разных видов авиации", - объяснил эксперт.

При этом он отметил, что в районе Гвардейского находится исследовательский центр, где проходили летные испытания новых самолетов, а на мысе Чауда расположен 31 учебный центр Черноморского флота РФ.

"Он предназначался для испытания ракет. Всего в Крыму должно было быть три радиолокационные станции – мыс Чауда, в районе Феодосии и еще одна в акватории Черного моря. Они должны был помочь в испытаниях ракет на точность. В акватории Черного моря станцию так и не построили. Сейчас есть одна РЛС в районе Феодосии, с помощью которой контролируют, чтобы ракеты не вылетали за зону целей на момент учений", - подытожил Жданов.

Временная оккупация Крыма - что известно

В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию Крыма. Потом провела так называемый "референдум", и позже были приняты решения о включении украинского полуострова в состав РФ.

США и страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию. Большинство стран мира считают Крым частью Украины.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украине удастся деоккупировать Крым в конце весны 2023 года.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ уже до конца текущего года оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля, а к середине 2023 года они могут оказаться в Крыму.

4 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что освобождение от российских оккупантов территории полуострова Крым обязательно произойдет, но все зависит от оружия и падение одного из двух основных городов.

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