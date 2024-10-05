По словам военного, ликвидированные офицеры КНДР были верны режиму своей страны.

Появление военных Северной Кореи, которые сотрудничают с армией РФ, может быть потенциальной угрозой не только для Украины, но и для других государств. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо".

"Северная Корея является безумно милитаризованной страной, в которой все население так или иначе прокачивается через армию, и там потери нескольких людей не так важны. Однако важно то, что те военные КНДР, если и получали какую-то информацию или навыки, потому что они не просто так оказались в России, пройдя определенный отбор, то теперь они уничтожены и не будут носителями определенной информации", - подчеркнул он.

В то же время Тимочко отметил, что теперь на их место нужно будет присылать новых представителей армии КНДР.

"Зная, как трудно уехать из КНДР, это были верные режиму люди, проверенные спецслужбами. До этого времени было известно, что РФ получала северокорейское оружие, а теперь, когда начали появляться военные КНДР в России, то это может свидетельствовать о нескольких моментах", - считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, появление военных КНДР может свидетельствовать о том, что России не хватает операторов северокорейской техники, оружия, из-за чего нужно создавать совместные подготовительные центры.

"Во-вторых, КНДР пытается в перспективе российское оружие, это те же самые ракеты, системы ПВО, интегрировать в свою оборону. Возможно, так они будут готовиться к противостояниям локального масштаба с Южной Кореей или же может быть потенциальная угроза того, что армии КНДР и РФ пытаются интегрироваться друг в друга для какого-то взаимодействия, например, или против Украины, или против других стран", - подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что с одной стороны гибель шестерых северокорейских военных является малой цифрой, однако с другой - это очень много, если российская армия начнет так взаимодействовать с северокорейской.

"Когда это начинается, то к этому надо отнестись достаточно серьезно", - отметил военный.

Ликвидация северокорейских офицеров - что известно

Ранее издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в разведке, заявило, что украинские военные уничтожили шестеро офицеров армии Северной Кореи во время удара по оккупированной территории Донецкой области 3 октября. Как стало известно, они прибыли на переговоры с российскими оккупантами.

По словам журналистов, еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения. Также среди погибших в результате удара были и российские захватчики.

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