Отмечается, что восстановленные отношения между Пхеньяном и Москвой могут подтолкнуть Ким Чен Ына занять еще более агрессивную линию на региональном уровне.

Поставляя России оружие, бесспорно, Северная Корея взамен получает не только продовольствие и топливо, пишет американский журнал Foreign Policy.

Отмечается, что интенсифицированные поставки оружия для помощи России в войне против Украины усилили тревогу в Вашингтоне по поводу появления прочной коалиции антизападных стран, включая Китай и Иран.

При этом гораздо более тревожным и более сложным для определения является то, в какой степени Россия готова предоставить Северной Корее передовые военные технологии, пишет журнал.

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"Это было проблемой для Белого дома Байдена еще задолго до нового пакта о взаимной обороне. Администрация особенно обеспокоена передачей истребителей, танков и ракетных технологий, хотя Москва поставляет Пхеньяну ракетные технологии уже несколько десятилетий", - говорится в публикации.

Указывается, что в списке многочисленных желаний Пхеньяна могут быть спутниковые технологии, системы наведения для ракет, системы доставки межконтинентальных баллистических ракет и даже передовые технологии подводных лодок. Однако, что из этого предоставляет или предоставит Россия, на данный момент неясно.

"Что Северная Корея получает от этого? Мы просто не знаем. Русские на самом деле не говорили, что они дали что-то особенное. Нет никакой реальной, надежной информации, кроме информации о поставках продовольствия и нефти. Что касается передачи военных технологий, то нет никакой фактической информации… Северная Корея может извлечь выгоду из всего, не только из ядерных технологий. У них огромные потребности в области обычных вооружений, в технологиях двойного назначения", - отметил бывший сотрудник Госдепартамента США и эксперт по распространению северокорейского оружия Ван Дипен.

В Foreign Policy добавили, что одно из главных опасений заключается в том, что восстановленные отношения между Пхеньяном и Москвой могут подтолкнуть Ким Чен Ына занять еще более агрессивную линию на региональном уровне или же дадут ему возможность возродить одну из любимых игр его деда: балансирование Китая и России друг против друга.

Кроме того, от углубления связи с РФ может получать видимость международной легитимности, добавили в журнале.

Среди уже полученных выгод для Северной Кореи журнал перечислил следующие "победы":

весной 2024-го Россия заблокировала в ООН возобновление деятельности органа, который контролирует соблюдение санкций против ракетных и ядерных программ Северной Кореи;

в июне КНДР и Россия подписали двухсторонний оборонный пакт, по сути, обновленную версию аналогичного соглашения, заключенного в 1960-х годах.

Напомним, эксперты пришли к выводу, что именно северокорейские (хоть они и изношенные) артиллерийские снаряды удерживают Россию в бою. Поставки старых и часто ненадежных боеприпасов из КНДР за последний год стали одной из самых больших угроз способности Украины противостоять наступлению российских войск.

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