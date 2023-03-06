Участники торгов опасаются, что второй раунд торгов, проведенный фондом, будет таким же долгим, как первый.

Созданный в августе прошлого года Международный фонд для Украины (IFU) должен был стать "гибким фондом с низким уровнем бюрократии" для обеспечения украиснких сил всем необходимым. Однако сейчас управляемый Великобританией фонд страдает от задержек, которые фиксируют на всех этапах работы, пишет The Guardian.

После старта приема заявок более 1,5 тысяч поставщиков товаров и услуг отправили свои предложения фонду. Этого оказалось достаточно, чтобы перегрузить секретариат фонда и застопорить рассмотрение заявок. Один из участников тендера сказал журналистам, что рассмотрением заявок якобы занимаются все лишь два сотрудника. Источники в британском министерстве обороны заявили, что над оценкой предложений работала более многочисленная команда, но признали, что высокий уровень интереса усложнил отбор и, как следствие, поставку разнообразного необходимого снаряжения.

Сперва участникам торгов было сказано, что Минобороны проинформирует их о результатах рассмотрения заявок после 14 декабря. Впоследствии участники торгов получили электронное письмо, где сообщалось, что нужно подождать до февраля, и до 15 числа никаких объявлений не было. Тогда министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал публичное заявление о том, что из фонда будет потрачено первые 240 млн долларов (200 млн фунтов стерлингов).

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"Первый пакет будет включать в себя жизненно важные возможности в виде артиллерийских боеприпасов, средств морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запчасти для оборудования, включая нынешние украинские танки", – объявлял Уоллес.

Еще через несколько дней участники торгов наконец получили сообщения о том, приняты ли их заявки. Участники жаловались на "нулевую коммуникацию" со стороны фонда, и теперь опасаются, что второй раунд торгов будет таким же долгим, что приведет к тому, что военная помощь "не попадет на фронт до лета".

В британском правительстве говорят, что хотели обеспечить надлежащее управление фондом, и задержки были неизбежными.

"Должностные лица были привлечены по всему миру для изучения доступных продуктов. Представленные материалы о доступном оборудовании на 27 млрд фунтов стерлингов. … Мы уточняли возможные покупки из фонда. Это неизбежно требовало времени", — сказал источник.

Международный фонд для Украины - что известно о фонде

В августе 2022 года был создан Международный фонд для Украины. Он должен был стать "гибким фондом с низким уровнем бюрократии" для закупок снаряжения для украинских сил, обеспечения ремонта техники и проведения учений.

Предполагалось, что это будет дополнительный способ оказания военной помощи Украине - помимо прямых пожертвований западных правительств,.

Великобритания внесла в него 250 миллионов фунтов стерлингов. Нидерланды – 100 миллионов евро. Также вклад сделали Норвегия, Швеция, Дания, Литва и Исландиия. В результате общая сумма средств составила 520 млн фунтов стерлингов (625 млн долларов).

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