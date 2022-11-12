По словам полковника Черника, в РФ продолжается подковерная борьба.

Военный эксперт Петр Черник считает, что главарь Кремля Владимир Путин переложит ответственность за поражение в Украине на министра обороны Сергея Шойгу.

По словам полковника, в РФ продолжается подковерная борьба, поэтому командующего оккупантов на Донбассе Александра Лапина, который отступил из Лимана, считают предателем, а Сергея Суровикина, который проиграл в Херсоне - героем.

"На мой взгляд, это произойдет в ближайшие месяцы, если очень оптимистично. Можем твердо констатировать, что война между большими башнями Кремля - на марше. Вопрос кто кого переигрывает и будет победителем, а кто - жертвой. У русских по-другому быть не может. Козел отпущения за поражение в Украине (а оно нарастает) должен быть назначен", - сказал Черник для "Эспрессо".

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Эксперт заметил, что Путин пытается кристаллизовать верных себе воинов. В то же время диктатор планирует назначить виновным в провалах главу Минобороны Шойгу, добавил Черник.

Раскол в Кремле

Евгений Пригожин и глава Чечни Кадыров начали критиковать Минобороны РФ, в частности главу ведомства Сергея Шойгу.

Генерал Суровикин, которого недавно поставили начальником войны против Украины, является человеком Пригожина, считают эксперты.

Также была информация, как Пригожин подрывает режим Путина.

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