На сегодня трое полицейских в больнице в тяжелом состоянии.

Во время удара по отделению полиции в Харькове ранены 36 сотрудников, среди которых и беременная женщина. Об этом сказал глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона.

Он отметил, что вчера из 36 раненых полицейских в больнице находилось 16. Среди них и полицейская на 26 неделе беременности. Врачи отмечают, что с ребенком будет все хорошо. По словам Тимошко, из 16 полицейских по состоянию на вчерашний вечер 4 были в очень тяжелом состоянии.

"На сегодня в тяжелом состоянии трое полицейских и за их жизнь борются медики", - добавил он.

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Глава полиции Харьковщины отметил, что погиб один полицейский - полковник Андрей Матвиенко.

"Это известный в Харькове человек. С 24 февраля 2022 года он не покидал Харьковскую область. Есть категория людей, которые всегда на позитиве. Он был именно таким", - отметил Тимошко.

Он рассказал, что полицейские продолжают работать. По его словам, этот удар добавил злости и ненависти к врагу.

"Полиция продолжает работать, в частности, помогает проводить эвакуации, ежедневно осуществляется 20-30 осмотров мест событий по военным преступлениям", - сказал Тимошко.

Удар по Харькову - что известно

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 ноября, Российская Федерация обстреляла ракетами центр Харькова, две из них ударили по месту дислокации полицейских. По предварительным данным, захватчики применили ракеты С-300

Погиб полковник Андрей Матвиенко, которому было 40 лет. Повреждено административное здание и здания рядом.

На днях захватчики разрушили историческое здание Госпрома, сбросив на город авиационную бомбу. Сообщалось о девяти пострадавших людях, среди которых полицейский.

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