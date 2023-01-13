Министр обороны Украины также оценил угрозу вторжения россиян со стороны Беларуси.

Алексей Резников заявил, что потери Сил обороны Украины в десять раз меньше, чем у россиян.

В интервью ВВС, министр обороны Украины призвал ждать весну, ведь именно тогда ожидается движение на фронте. По его словам, рашисты теряют ежедневно примерно 500-600 человек вдоль всего фронта, а защитников Украины гибнет в десять раз меньше.

Резников добавил, что Россия могла собрать силы, боеприпасы и вооружение, чтобы начать новое наступление на востоке и юге.

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"Весна - это лучший период для обновления движения всех сторон войны. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту тоже", - сказал министр.

Резников оценил угрозу вторжения россиян со стороны Беларуси. По его мнению, это маловероятно, потому что у оккупантов не хватает ресурса.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Российской Федерации бросят на фронт всё и всех, кого удастся забрать, чтобы отложить свое поражение в войне против Украины.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует провести серьезное наступление на фронте.

Резников ранее предположил, что Россия хочет начать новую волну наступления в феврале.

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