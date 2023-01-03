РФ попытается перевернуть ситуацию в войне, но Украина мобилизует мировое сообщество, чтобы этого не допустить.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что власти Российской Федерации бросят на фронт все и всех, кого удастся забрать, чтобы отложить свое поражение в войне против Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Глава государства рассказал о своих сегодняшних переговорах с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады.

"Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимо Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами должны усилить нашу оборону", - сказал Зеленский.

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"Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, – чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение", - подчеркнул президент.

Глава государства сказал, что необходимо сорвать этот российский сценарий.

"Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать.

"Мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", - отметил президент.

Угроза нового наступления России

Недавно Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в интервью заявил, что Россия готовит около 200 тысяч новых солдат. По его мнению, российская армия снова пойдет на Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявил, что Россия хочет начать новую волну наступления в феврале.

Позже он отметил, что в начале января РФ закроет границы для мужчин, объявит военное положение и начнет очередную волну мобилизации. Также границы закроют в Беларуси, сказал министр.

В Министерстве обороны говорят, что не могут гарантировать, что украинцев предупредят о новом масштабном российском наступлении.

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