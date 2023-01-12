За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов. Также стало известно, куда именно целились рашисты во время обстрелов.
В сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00 отмечается, что в течение прошлых суток оккупанты нанесли четыре ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удары.
Кроме того, рашисты совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях. Опасность авиационных и ракетных ударов существует на всей территории Украины.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области", - говорится в сообщении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском и Слобожанской направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов Сумской области и семи - Харьковской.
На Купянском направлении враг обстреливал районы 10 населенных пунктов Харьковской области и Стельмаховки - на Луганщине. На Лиманском направлении под огневое поражение попали Терны на Харьковщине, а также семь населенных пунктов Луганской области.
Согласно сообщению, на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов Донецкой области. На Авдеевском направлении были обстреляны восемь населенных пунктов.
На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар и Великая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенного пункта Вольное Поле в Донецкой области, девяти населенных пунктов Запорожской области и Марганец в Днепропетровской области. На Херсонском направлении обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.
Новые потери и пораженя РФ
Как сообщал УНИАН, почти 500 оккупантов отправились в ад за минувшие сутки. С 24.02.22 по 11.01.23 потери РФ в Украине составили уже 112 тысяч 960 оккупантов. Помимо этого, вчера авиация и артиллерия разгромно ударили по россиянам. Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных БПЛА.
В Генштабе сообщили, что на двух направлениях противники пытаются улучшить тактическое положение. Однако рашисты получают по зубам от ВСУ. Россияне проводят безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.