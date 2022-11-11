В тюрьме убийца вдруг понял, что хочет воевать "за родину".

В Украине ликвидировали бывшего заместителя начальника Брасовского отдела полиции Дениса Терехова, осужденного за убийство 17-летнего юноши, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", оккупант получил 13,5 лет колонии, но в тюрьме вдруг понял, что хочет воевать.

"Заместитель начальника Брасовского отдела полиции, бывший майор Денис Терехов под действием боярышника убил 17-летнего парня, получил 13,5 лет, записался в ЧВК "Вагнер" и по традиции успешно демобилизован. Слава Нации. Смерть врагам", - написал он.

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По данным российских СМИ, Терехова охотно приняли "добровольцем", ведь он имел боевой опыт. Родственники отправились в Воронеж для опознания тела.

В 2019 году Терехов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил 17-летнего юношу. Пострадавший впал в кому и умер через несколько дней, не придя в сознание. Терехова приговорили к 13,5 года колонии строгого режима и лишили звания "майор полиции".

Потери России в Украине - главные новости

Вооруженные силы Украины в конце лета пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

9 ноября командующий оккупационными войсками РФ в нашей стране Сергей Суровикин сказал, что захватчики покидают правобережье Херсонской области.

10 ноября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября в Херсонской области освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. квадратных километров.

По состоянию на 11 ноября на нашей земле уже ликвидировали 79 400 захватчиков.

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