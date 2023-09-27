Боевые действия на фронте в любом случае продолжатся.

Украинские защитники начнут использовать американские танки Abrams, когда придет время и будут разрешать тактические условия.

"Пока не будем раскрывать карты, где именно и когда именно они войдут взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким скажем сюрпризом однако", - сказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и использование новых танков на фронте.

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"Однако как мы помним даже с прошлого года наступление и боевые действия с этим не закончатся", - добавил Евлаш.

Начальник пресс-службы добавил, что боевые действия в любом случае продолжатся, просто надо будет учитывать туман или другие погодные условия. В частности, планировать операцию будут в соответствии с обстоятельствами, которые сложатся.

Abrams для Украины - это надо знати

В январе 2023 года США объявили о передаче Украине 31 танк Abrams. По данным WP, по состоянию на сейчас Украина получила менее половины обещанных танков Abrams.

Президент Владимир Зеленский отметил, что американские танки сейчас готовят, чтобы усилить наши действия против оккупантов.

СМИ писали, что США думают о передаче Украине до 30 дополнительных танков Abrams.

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