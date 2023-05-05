Там заявили, что Украине нужно больше таких комплексов.

Американские дальнобойные системы ПВО Patriot психологически повлияют на российских пилотов на некоторых направлениях.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил LIGA.net, что ставить эти комплексы на границе нельзя, поскольку это зона поражения российской артиллерии. Эти системы ПВО надо размещать на удалении. Однако Patriot все равно может стать действенным аргументом на определенных направлениях даже с моральной точки зрения.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы... Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 км, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-то там в Белгороде... А если комплексы начнут еще их уничтожать... Я думаю, такое произойдет", – отметил Игнат.

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По его словам, сейчас линия соприкосновения очень длинная, а Patriot надежно может действовать только в радиусе 100-150+ км. В связи с этим таких систем, а также европейских дальнобойных ЗРК Samp-T требуется больше.

ПВО Patriot в Украине

Первые три комплексы прибыли в Украину в апреле. Их передали США, Нидерланды и Германия.

Уже в конце апреля второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot вышел на боевое дежурство.

В Воздушных силах ВСУ заявляли, что эти системы помогут силам ПВО там, где оккупационные войска запускают с самолетов управляемые авиабомбы.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что передана Нидерландами система противовоздушной обороны Patriot уже спасла тысячи жизней украинцев.

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