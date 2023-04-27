Ранее в Украину прибыли три системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot вышел на боевое дежурство. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Говорят, есть запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался", - написал он в Telegram, Опубликовав селфи на фоне ЗРК.

Олещук подчеркнул, что Украина усиливает противовоздушную оборону и приближает победу. "Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе", - подчеркнул командующий.

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Комплексы Patriot для Украины - детали

21 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса. При этом Байден объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что, в частности, включает комплексы Patriot и снаряды для них. Также систему Patriot пообещала предоставить Германия.

17 января 2023 года стало известно, что Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot.

Кроме того, 17 января министр обороны Алексей Резников заявил, что украинских офицеров для работы с Patriot подготовят за 10 недель, вместо стандартного курса в 10 месяцев.

19 апреля стало известно, что в Украину прибыли три системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Системы Патриота помогут Украине на определенных направлениях, где сейчас противник применяет управляемые авиабомбы с самолетов СУ-35, однако полностью проблему можно решить благодаря передаче истребителей F-16.