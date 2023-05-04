Президент поблагодарил Нидерланды за оказание мощной и своевременной поддержки в вопросе обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переданная Нидерландами система противовоздушной обороны Patriot уже спасла тысячи жизней украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за оказание мощной и своевременной поддержки в вопросе обороны Украины.

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"Patriot и другое вооружение, которое Нидерланды предоставили нам, уже сохранили тысячи жизней украинцев", - сказал президент.

Также глава государства поблагодарил Бельгию за солидарность в обороне общих ценностей, за введение санкций против России и предоставление Украине помощи.

ЗРК Patriot-что известно

21 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса. Тогда Байден объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что, в частности, включает комплексы Patriot и снаряды к ним.

Также систему Patriot пообещала предоставить Германия.

17 января 2023 года стало известно, что Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot.

Кроме того, 17 января министр обороны Алексей Резников заявил, что украинских офицеров для работы с Patriot подготовят за 10 недель, вместо стандартного курса продолжительностью 10 месяцев.

В апреле в Украину прибыли три системы ПВО Patriot - от США, Нидерландов и Германии.

В конце апреля уже второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot вышел на боевое дежурство.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что эти системы помогут силам ПВО там, где оккупационные войска запускают с самолетов управляемые авиабомбы.

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