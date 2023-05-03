Враг применяет это вооружение по всей линии фронта и на линии государственной границы на севере Украины.

Новая угроза для Украины - Россия будет наращивать производство авиабомб ФАБ-500.

Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нам дают дальнобойные системы, хотим иметь еще и F-16, чтобы как-то дотягиваться до самолетов Су-35, Су-34. по всей линии фронта и линии государственной границы, имею в виду север Украины, враг применяет эти управляемые авиабомбы. Новые риски и угрозы для нас – противник будет наращивать, будучи безнаказанным в этом вопросе, и производство таких бомб как ФАБ-500, которые он модернизирует, делает их КАБ, а также будет наращивать более мощные средства поражения", – отметил он.

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По словам Игната, высшее военное руководство нашего государства знает как и где разместить новое дальнобойное вооружение для охраны украинских границ.

"Ожидаем еще SAMP/T для того, чтобы он тоже полноценно занял в системе противовоздушной обороны государства", – добавил спикер.

Оккупанты активизировали авиаудары

Как сообщал УНИАН, 1 мая российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы по селу Лизуновка в Черниговской области. В результате вражеского авиаудара погиб ребенок 2009 года рождения.

В ночь на 3 мая российский враг сбросил две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. В результате удара существенно повреждена электроподстанция, среди работников пострадавших нет.

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