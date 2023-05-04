Глава государства также пообщался с инструкторами, которые проводят обучение для украинских военнослужащих, в частности по использованию современных западных систем вооружения.

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Королевство Нидерланды встретился с украинскими военными, которые находятся там на обучении, и ознакомился с образцами вооружения, которое передается Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. В частности, глава государства встретился с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые проходят обучение в Нидерландах, курсантами военного института КНУ им. Т. Шевченко, а также с ранеными воинами, которые находятся на реабилитации в лечебных учреждениях.

"Здесь и сейчас мы видим, что такое помощь и что такое защита жизни. Это самая почетная миссия - делать все, чтобы жизнь одержала победу", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с премьер-министром Марком Рютте и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен Зеленский осмотрел образцы военной техники, которую передают Украине.

Как сообщили в ОП, президент пообщался с инструкторами, которые проводят обучение для украинских военнослужащих, в частности по использованию современных западных систем вооружения.

Кроме того, Зеленский пообщался с экспертами-криминалистами, которые занимаются сбором доказательств российских преступлений на территории Украины.

Ряд фото о визите Зеленского показал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в Facebook.

Нидерланды отреагировали на призыв Зеленского по оружию

Напомним, что во время своего визита в Нидерланды украинский лидер не упустил возможности напомнить, что Украине нужны на фронте современные истребители от партнеров. С соответствующим призывом президент обратился также к Бельгии.

Он призвал страны, а также ЕС в конечном итоге пойти на этот шаг для того, чтобы защитить небо Украины. Как известно, сегодня ночью РФ снова применила по Украине дроны, а уже вечером в Киев "пожаловал" вражеский БПЛА.

В ответ премьер Нидерландов назвал эту тему очень чувствительной, но отметил, что у страны нет "табу" в этом вопросе.

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