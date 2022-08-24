Председатель ОВА призвал винничан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

В Винницкой области сработала противовоздушная оборона, уничтожен воздушный объект.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", - отметил он.

Председатель ОВА призвал винничан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Отметим, воздушную тревогу в Винницкой области сегодня объявляли 5 раз. Четвертая воздушная тревога продолжалась с 15:45 до 16:30. Тогда и появилась информация о работе ПВО в области.

Напомним, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Впоследствии в МВД назвали имя командира подводной лодки, с которой запустили ракеты по центру Винницы

В результате обстрела погибли 28 человек, за медицинской помощью обратились более 200 человек.

Семьи погибших и раненые в результате удара по Виннице получат материальную помощь.

17 июля двух раненых вертолетами доставили в ожоговый центр Львова. Того же дня похоронили маленькую Лизу, которую РФ убила ракетами.

19 июля, в больнице скончалась пострадавшая от ракетного удара невролог Наталья Фальштинская, без мамы остались трое детей.

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