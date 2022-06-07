Более 467 детей получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения российские военные убили в Украине 263 ребенка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 7 июня более 730 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 263 ребенка погибли и 467 были ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 190, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1940 учреждений образования. При этом 184 из них разрушены полностью.

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