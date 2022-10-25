Враг, в частности, сбросил взрывчатку с беспилотника.

В течение дня российские оккупанты семь раз обстреляли пограничные общины Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне семь раз обстреляли пограничные общины Сумской области. Враг вел огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнаковской и Великописаревской общинах", - отметил он.

Видео дня

Так, в Середино-Будской общине враг в 10:30 обстрелял один из населенных пунктов из минометов (семь "приходов").

"Шалыгинская община: с 11:00 россияне вели артобстрел по приграничью. Всего зафиксировали 10 взрывов. Впоследствии после обеда оккупанты еще 16 раз выстрелили из артиллерии по тому же населенному пункту громады", - сообщил Живицкий.

По его данным, Великописаревскую общину захватчики обстреляли трижды за день.

"После 12 часов из минометов вели огонь по окрестностям населенных пунктов. Было всего 8 "прилетов". В 17:00 сбросили взрывчатку с беспилотника. И после 19 часов еще добавили из минометов (три "прихода")", - написал Живицкий.

В Юнаковской общине оккупанты применили стрелковое оружие по окрестностям приграничного села. Военные зафиксировали там 10 автоматных очередей.

"К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений", - заметил председатель ОВА.

Кроме того, сообщил он, житель Эсманской общины наехал прицепом трактора на мину, когда перевозил дрова.

"Причем эта местность была обозначена табличками "мины". Водитель не пострадал", - добавил Живицкий.

Ситуация на Сумщине: детали

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиков возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

Вас также могут заинтересовать новости: