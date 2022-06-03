В частности, речь идет о наложении санкций на страховые компании, которые страхуют танкеры с российской нефтью.

В седьмом пакете мы разрабатываем так называемые "смарт-санкции" против РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Давид Арахамия.

"В седьмом пакете санкций мы будем работать над полным отключением российских банков от SWIFT. Будем настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго, но лично я этому не верю, ведь скоро наступит отопительный сезон. Думаю, что решение будет где-то посередине. В седьмом пакете мы разработаем так называемые "смарт санкции" - они точечные, но очень болезненные. Например, речь идет о санкционировании страховых компаний, страхующих танкеры с российской нефтью. Также мы уже сформировали второй список бизнесменов, которые дешево скупили акции российских олигархов и поддерживают рашистский режим", - пояснил Арахамия.

По его словам, принятие нового пакета санкций требует два-три месяца.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники передавать, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопроводу "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под санкции попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

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