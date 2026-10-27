Пользователи назвали лучшие телевизоры 2026 года: модели от Sony, LG и TCL

Sony Bravia 9 II стал самым титулованным телевизором, забрав сразу три награды премии TechRadar Readers’ Choice Awards 2026.

Популярное издание TechRadar подвело итоги премии Readers’ Choice Awards 2026, в рамках которой читатели выбрали лучшие технологические устройства года. В подборке есть и телевизоры, которые выделяются качеством изображения, игровыми возможностями и соотношением цены и характеристик.

Главную награду в категории телевизоров получил Sony Bravia 9 II. Ее панель с подсветкой RGB Mini LED обеспечивает контрастность и цветопередачу на уровне OLED, сохраняя при этом высокую яркость Mini LED. А благодаря встроенной аудиосистеме телевизор впечатляет не только качеством изображения, но и звучанием.

Sony Bravia 9 II также победил в номинациях "Лучший Mini LED-телевизор и "Лучший телевизор по качеству звука". Владельцы хвалят точную передачу цветов, высокий контраст и реалистичное изображение.

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В категории OLED победу одержал 2026 LG G6. Этот флагман установил совершенно новую планку качества для экранов на самоподсвечивающихся пикселях. Покупатели получают отменное качество изображения и богатый набор функций для гейминга, а платформа webOS по-прежнему остается одной из лучших на рынке.

Звание лучшего игрового телевизора досталось TCL QM8L. Он поддерживает разрешение 4K с частотой обновления до 144 Гц на всех четырех портах HDMI 2.1, переменную частоту до 288 Гц и низкую задержку. Дополнительным преимуществом стала впечатляющая встроенная аудиосистема.

В номинации, посвященной наилучшему соотношению цены и характеристик, победил TCL QM7L. По данным TechRadar, телевизор обеспечивает качество изображения, удивительно близкое к флагманским моделям TCL, но при этом стоит значительно дешевле. Как и его более дорогой собрат QM8L, он отлично подходит для игр.

Ранее лучшие телевизоры 2026 года назвал ресурс What Hi‑Fi?. Эксперты оценили качество изображения при просмотре фильмов и сериалов в форматах 4K Blu-ray, Full HD и DVD, проверили работу HDR и SDR, а также качество встроенной акустики.

УНИАН рассказывал, как превратить старый телевизор в Smart TV, используя свободный HDMI-порт.

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