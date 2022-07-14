В МИД страны-оккупанта заявили, что "спецоперация" продлится до достижения "целей".

Российская Федерация намерена продолжать войну против Украины до выполнения поставленных целей.

Об этом на брифинге 14 июля заявила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Одиозная представительница дипведомства подчеркнула, что все стремления США и их союзников укрепить боеспособность Украины якобы бесполезны.

"Как бы не пытались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, "специальная военная операция", проводимая Россией, будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены", – сказала Захарова.

В то же время Захарова не уточнила, какие именно цели имеет в виду, поскольку россияне постоянно их меняют.

Как сообщал УНИАН, ранее российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что амбиции Кремля стали скромнее в войне против Украины. Теперь максимальная цель - захват Славянска в Донецкой области.

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