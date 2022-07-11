Андрей Пионтковский отметил, что Владимир Путин менял цели уже не раз из-за провалов своей армии.

Амбиции Кремля стали скромнее в войне против Украины. Теперь максимальная цель – захват Славянска в Донецкой области.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в комментарии "24 каналу".

По его словам, Путин менял цели уже не раз. Так, после отхода "второй армии мира" от Киева ею стал захват Харькова. При этом Пионтковский считает, что взять Славянск оккупанты хотят через несколько недель или месяцев, после чего они намерены добиться прекращения огня, мобилизовав агентуру.

Публицист отметил, что Москва намерена заморозить войну и начать "двусторонние переговоры России и Украины о спорных территориях", а именно о Херсонской и Запорожской областях. Он считает, что президент РФ до сих пор не понял, что Киев никогда не отдаст свои территории.

"У него две надежды. Первая – снова мобилизовал всю западную агентуру и дожать украинские власти. Вторая – террор против мирного населения. Террором (Путин – УНИАН) хочет заставить население просить власть как-то помириться. Однако с этим он абсолютно ошибся. Все его преступления только увеличивают решительность украинского народа", – подытожил Пионтковский.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. По мнению официальных лиц, на это уйдет несколько недель, поскольку российские войска вернутся в Беларусь для пополнения запасов и реорганизации, а затем должны будут направить свою технику через территорию России в восточную Украину.

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