В результате обстрела оккупантов в Чернигове погибли люди \ фото Нацполиция
В результате вражеского обстрела Чернигова есть погибшие, среди них – гражданин США.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
"Сегодня оккупанты в очередной раз осуществили атаку из тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших – гражданин США", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения.
Также правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.