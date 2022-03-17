Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку из тяжелой артиллерии по жителям города.

В результате вражеского обстрела Чернигова есть погибшие, среди них – гражданин США.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

"Сегодня оккупанты в очередной раз осуществили атаку из тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших – гражданин США", - проинформировали в управлении.

Отмечается, что полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения.

Также правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.

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