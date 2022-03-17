На кадрах глава Черниговской ОВА демонстрирует четыре пачки маргарина с пенопластом.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус показал, что в область под видом гуманитарной помощи прислали пенопласт в пачках из-под маргарина.

Видео он опубликовал у себя на Facebook. На кадрах он демонстрирует четыре пачки маргарина.

"Сейчас вопрос не к производителю, потому что производитель тут не при чем. Но что мы иногда получаем", – говорит Чаус и достает из упаковок, в которых должен был находится маргарин, куски пенопласта.

Увиденное очень разозлило пользователей, и многие не выбирали выражений в комментариях.

"Вячеслав, в условиях войны, не стесняйтесь и пишите конкретно от кого именно пришла такая "гуманитарка", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что из-за нападения России Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, мало продуктов питания и медикаментов.

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