Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус показал, что в область под видом гуманитарной помощи прислали пенопласт в пачках из-под маргарина.
Видео он опубликовал у себя на Facebook. На кадрах он демонстрирует четыре пачки маргарина.
"Сейчас вопрос не к производителю, потому что производитель тут не при чем. Но что мы иногда получаем", – говорит Чаус и достает из упаковок, в которых должен был находится маргарин, куски пенопласта.
Увиденное очень разозлило пользователей, и многие не выбирали выражений в комментариях.
"Вячеслав, в условиях войны, не стесняйтесь и пишите конкретно от кого именно пришла такая "гуманитарка", - пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что из-за нападения России Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, мало продуктов питания и медикаментов.