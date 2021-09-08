"Единая Россия" провела в оккупированном Донецке так называемый "слет сторонников".

Правящая партия РФ "Единая Россия" не будет открывать свои ячейки в оккупированных районах Донбасса, поскольку это запрещает законодательство России.

Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на так называемом слете сторонников российской партии в Донецке, пишут "Новости Донбасса".

В частности, у Турчака спросили, планирует ли партия открывать свои представительства в ОРДЛО.

"Есть в рамках российского законодательства ограничения, связанные с законом "О политических партиях". Опять же, это будущее, к которому мы с вами должны идти и обязательно придем", - заявил он в ответ.

Читайте такжеПотроллили оккупантов: в сторону Донецка запустили огромный флаг Украины (фото)

Как пишет СМИ, Турчак, вероятно, имел в виду норму российского закона, которая гласит о том, что "органы политической партии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации".

Отметим, накануне журналист обнародовал новые фотодоказательства грубого нарушения Россией Минских соглашений.

Выборы в Госдуму РФ и реакция Украины

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Монопольное положение на агитацию в ОРДЛО имеет только одна партия – политическая сила Владимира Путина "Единая Россия".

8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Юрий Годован