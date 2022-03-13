На данный момент местные власти устанавливают масштабы повреждений.

По предварительной информации, утром 13 марта российские оккупанты бомбили "Зарю" (Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря").

Об этом в своем утреннем видеообращении рассказал глава Николаевской области Виталий Ким.

"Выясняем обстоятельства. Орки не только нас боятся, они нас уважают. Это основной показатель того, что победа будет за нами. У нас свобода и мы за неё боремся. А у них рабство. Хочется, чтоб наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперёд и отстаивать родную землю. Разом до перемоги!", - написал Ким в своем Telegram-канале.

Напомним, оккупанты всю ночь бомбили север Донетчины, в результате чего попали в поезд. От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу г. Славянск, где сейчас ей оказывается помощь.

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