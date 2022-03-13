Всю ночь российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области.

Около 00:00 часов 13 марта в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск-Львов". В результате этого циничного преступления один человек погиб, один – ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telergam-канале.

Укрзализныця уже прокомментировала инцидент.

"В ночь с 12 на 13 марта вблизи ст. Брусин в Донецкой области был поражен обломками при обстреле пассажирский поезд. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий", - сказано в сообщении ведомства.

От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу г. Славянск, где сейчас ей оказывается помощь.

"Всю сущность "русского мира" продемонстрировали российские военные и в Святогорске: их бомбами они повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". Кроме того, нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время в общей сложности находилось около тысячи человек.", - написал Кириленко.

Он уточнил, что в момент обстрела в Лавре было также около двух сотен детей. Одного человека госпитализировали в больницу в связи с травмами, еще тридцати людям потребовалась медицинская помощь.

Напомним, под Львовом враг совершил авиаудар по Яворовскому полигону. По предварительным данным, противник выпустил восемь ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: