В то же время военные говорят, что тактика НАТО часто не соответствует современным реалиям войны.

НАТО имеет разногласия с Украиной относительно ее боевой тактики, а британские оборонные источники обвиняют ВСУ в неэффективном использовании западного оружия и техники, сообщает The Sunday Telegraph.

По данным издания, украинские военные комбинируют западное вооружение с советскими методами ведения войны, что приводит к значительным потерям техники и боеприпасов НАТО.

Российская тактика опирается на массовое применение дешевой артиллерии, тогда как НАТО делает ставку на высокоточные удары.

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Британский военный, который обучал украинских бойцов, рассказал, что украинцы использовали противотанковые комплексы NLAW "как РПГ", хотя эти системы предназначены для точечных ударов и стоят около 25 тысяч долларов за единицу. Великобритания передала Украине более 5 000 таких комплексов.

Источник утверждает, что украинцы должны были присылать видеоотчеты о правильном использовании западного оружия, однако полученные материалы показывали, как военные одновременно запускали по 5-6 ракет NLAW в сторону российских позиций. Один такой залп оценивается в более 125 тысяч долларов.

Также сообщается, что ВСУ часто оставляют на поле боя дорогие командно-пусковые установки (CLU) ракет Javelin, стоимость которых превышает 100 000 долларов США. Из-за этого российские войска смогли захватить значительное количество таких устройств.

Британский источник заявил:

"Российская армия, пожалуй, имеет больше Javelin, чем британская армия сейчас".

Собеседник также отметил, что, хотя Запад поддерживает Украину, усилия помощи Киеву "были построены на лжи".

Украинские военные также испытывают трудности с применением высокоточных ракет Brimstone, поскольку используют устаревшие советские системы навигации, что приводит к промахам.

"Не соответствует реалиям войны"

Кроме тактических вопросов, сообщается о случаях коррупции: в ВСУ исчезало военное оборудование, а техника поступала в подразделения без комплектующих, в том числе даже без ремней безопасности.

Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить больше дешевой огневой мощи. В ответ европейские страны начали искать советское вооружение в бывших государствах Варшавского договора, таких как Болгария.

Недавно 155-я украинская бригада, которая проходила полное обучение НАТО во Франции, понесла значительные потери и распалась из-за "полного организационного хаоса". После этого некоторые украинские офицеры раскритиковали методику подготовки по стандартам Альянса.

Командир 108-го батальона Сергей Филимонов заявил:

"Методы обучения НАТО часто не соответствуют реалиям современной войны".

Он добавил, что знает "10 таких бригад" с подобными проблемами.

Анализ Исследовательской службы Конгресса США в марте 2024 года показал, что украинские офицеры все больше возвращаются к советским военным подходам. Это подтверждается и тем, что на должность главнокомандующего ВСУ в 2024 году назначили генерала Александра Сырского, выпускника Московского военного училища.

Немецкий военный документ 2023 года, попавший в СМИ, утверждает, что украинские силы игнорируют тактические уроки НАТО, разбивая крупные боевые формирования на мелкие подразделения, что противоречит принципам маневренной войны.

Министерство обороны Великобритании заявило, что поддержка Украины остается "железной". Там отметили, что более 52 000 украинских военных прошли обучение по британской программе, которая корректируется в соответствии с потребностями Генштаба ВСУ.

В НАТО от комментариев отказались.

Проблемные бригады ВСУ - последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, созданная в начале 2024 года 155 бригада "Анна Киевская", которая проходила подготовку во Франции, в критический момент войны была переброшена на фронт. Она насчитывала несколько тысяч военных, оснащенных танками, артиллерией и другим тяжелым вооружением, предоставленным Францией.

Однако, как отмечали СМИ, бригада "посыпалась", не добравшись до фронта. Номинально в штате бригады должно было быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, по информации Forbes, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

Новый командир 155 отдельной механизированной бригады им. Анны Киевской создал отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, в которых были СЗЧ. По замыслу отдел поминутно должен восстановить события, во время которых терялась связь с военными, анализировать доклады разведки, чтобы понять, что могло произойти с пропавшими.

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