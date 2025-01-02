Аналитики считают это следствием стратегии на создание с нуля новых бригад вместо доукомплектования уже существующих.

Украинское командование усиливает войска в Покровске, на который нацелились россияне. Однако 155-я механизированная бригада, которая должна была сыграть в этом важную роль, начала разваливаться, не доехав до фронта, пишет Forbes.

Как отмечает издание, эта бригада является одной из немногих в ВСУ, которая имеет на вооружении немецкие танки "Леопард 2" и французские гаубицы "Цезарь". Номинально в штате бригады должно было бы быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, как пишет Forbes, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции. По состоянию на ноябрь почти 500 солдат все еще находились в "самоволке", говорится в публикации.

Издание приводит мнение бывшего военнослужащего ВСУ, основателя аналитической группы Frontelligence Insight, который действует под псевдонимом Tatarigami. По его словам, причины массового дезертирства в бригаде кроются в "организационном и лидерском провале". Он в частности критикует стратегию президента Зеленского и главкома ВСУ Сырского, которые отдали предпочтение формированию новых бригад с нуля вместо пополнения новобранцами существующих опытных бригад, которые теперь страдают от острой нехватки личного состава.

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"Но новые бригады недееспособны - с неравномерным руководством, отсутствующим оборудованием и целыми батальонами недостаточно подготовленных новобранцев с неоднозначным руководством, которые имеют плохую привычку покидать свою бригаду при первой же возможности", - пишет Forbes и добавляет, что в первом же бою 155 бригада понесла тяжелые потери в людях и технике.

Начальник штаба бригады "Азов" Нацгвардии Украины подполковник Богдан Кротевич считает, что эти новобранцы и эти танки могли бы проявить себя значительно лучше в составе опытных бригад.

"Может ли быть идиотизмом создавать новые бригады и оснащать их такой техникой, имея неукомплектованные существующие?" - вопрошает Кротевич.

Автор публикации предполагает, что создание новых бригад при наличии неукомплектованных бригад-ветеранов преследовало политическую цель: продемонстрировать союзникам, что Украина все еще имеет достаточно рекрутов и способности создавать новые бригады и продолжать борьбу.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, вынудив Украину к территориальным уступкам, Запад может подарить Путину победу в войне, которую россияне на самом деле проиграли. Британский военный обозреватель удивляется тому, что все говорят об успехах России, хотя стратегически россияна потерпела поражение.

Также мы рассказывали, что Кремль, вероятно, не будет начинать переговоров с Украиной, пока российская армия не оккупирует всю территорию Донецкой области. Такое мнение высказал военный аналитик Андрей Крамаров.

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