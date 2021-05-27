Обычно с момента начала миссии наблюдателей в двух пограничных пунктах на украинско-российской границе мандат этой миссии продлевали на четыре месяца.

Временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан призывает Российскую Федерацию не сокращать действие мандата миссии наблюдателей организации на украинско-российской границе в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» двумя месяцами.

Об этом американский дипломат сказала сегодня во время заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, стенограмма которого размещена на сайте миссии США при ОБСЕ.

Остриан отметила, что в то время, когда международное сообщество пытается снизить напряжение, вызванное военной деятельностью России, Москва прибегла к дополнительным шагам с целью подрыва мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, который РФ продолжает разжигать.

"Сейчас Россия прибегает к еще одному шагу, который, если будет воплощен, окажет негативное влияние на ситуацию на месте: Москва при непонятных обстоятельствах сопротивляется продлению действия стандартного четырехмесячного мандата наблюдательной миссии на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". В то же время она хочет ограничить действие мандата двумя месяцами", - заявила Остриан.

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Дипломат отметила, что Специальная мониторинговая миссия, полномочия которой уже и так значительно ограничены из-за позиции России, помогает странам-участницам ОБСЕ лучше понимать ситуацию на востоке Украины.

"Продление действия мандата лишь на два месяца обременит наблюдательную миссию дополнительными административными трудностями, еще больше уменьшит способность ОБСЕ мониторить ситуацию на границе, как это предусмотрено в Минском протоколе. Мы снова должны спросить Россию: что вы хотите скрыть?", - подчеркнула Остриан.

Она напомнила, что Россия как член Постоянного совета ОБСЕ и подписант всех трех Минских соглашений (протокола, меморандума и Комплекса мер) взяла на себя обязательства способствовать мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Действия России в отношении Наблюдательной миссии четко ставят под сомнение ее заявления о наличии реального интереса прекратить насилие на востоке Украины и содействовать политическому урегулированию. Мы настоятельно призываем Россию пересмотреть ее предложение по сокращению действия мандата Наблюдательной миссии. Мы не видим пользы для безопасности и взаимного доверия в таком русле. Нам нужно сотрудничество и открытость, а не односторонность и сокрытие угроз", - отметила дипломат.

Миссия наблюдателей ОБСЕ работает на двух пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» с 29 июля 2014 года. С тех пор мандат миссии постоянно продлевался на четыре месяца.

В то же время Россия постоянно блокировала принятие решения о размещении наблюдателей ОБСЕ на всех пограничных пунктах пропуска вдоль участка украинско-российской границы на Донбассе.

26 мая стало известно, что РФ отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ по наблюдению на украинско-российской границе на более чем 2 месяца.

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Автор: Виталий Саенко