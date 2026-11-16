В Китае назвали точную дату встречи Трампа, Путина и Си

Трамп намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана, однако постарается избежать темы Украины.

На этой неделе состоится первая в истории совместная встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

Как пишет CNN, в понедельник Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что эта историческая встреча состоится в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне – крупном технологическом центре на юге страны. Больше никаких подробностей о повестке встречи не раскрыто.

Как сообщил высокопоставленный представитель США, ожидается, что в поездку вместе с Трампом отправится, в частности, Илон Маск, хотя его присутствие на трехсторонней встрече не планируется.

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Белый дом заявил, что переговоры, которые пройдут на полях саммита АТЭС в Китае, будут посвящены теме нераспространения ядерного оружия. По мнению Трампа, обсуждение этого вопроса может привести к заключению нового соглашения между крупнейшими ядерными державами мира.

Как пишет Bloomberg, Трамп прибудет на саммит, будучи политически ослабленным внутри страны, но, возможно, еще более решительно настроенным продемонстрировать свою силу на международной арене.

Как сообщил высокопоставленный представитель администрации, президент США намерен использовать трехстороннюю встречу для обсуждения ситуации вокруг Ирана, однако постарается избежать темы Украины.

Эта встреча может укрепить статус Китая как глобальной державы, а Трампу – дать шанс продемонстрировать силу на международной арене в тот момент, когда он сталкивается с низким уровнем поддержки внутри страны.

Тем не менее, встреча Трампа и Путина, скорее всего, вызовет серьезную обеспокоенность в Киеве и западных столицах, отмечает издание. Она дает российскому лидеру возможность сформировать условия мирного соглашения так, как это выгодно Москве – при этом Украина, которая должна сама определять свое будущее, останется в стороне.

Встреча Путина, Си и Трампа

Reuters писало, что если Путин и Трамп заинтересованы в этой встрече, то Си Цзиньпин не очень хочет её проводить. Поэтому шансы на то, что встреча приведёт к заключению какого-либо масштабного соглашения, крайне малы.

Также, по данным американских чиновников, у Трампа не запланирована отдельная двусторонняя встреча с Путиным. Кроме того, президент США не будет обсуждать вопрос доступа Украины к услугам спутниковой связи, предоставляемым компанией SpaceX Илона Маска.

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