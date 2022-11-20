Российская разведка доложила президенту РФ, что он может быть подвергнуть остракизму в особо унизительной форме.

Президент РФ Владимир Путин испугался ехать на саммит G20, так как мог там получить пощечину.

Российская разведка доложила Путину, что он может быть подвергнуть остракизму в особо унизительной форме, рассказал российский историк и политический аналитик Валерий Соловей в интервью УНИАН.

"Мы не имеем и не можем иметь полной информации, но до нас доходят кое-какие отголоски. Путин боялся подвергнуться публичной обструкции. Не было никакой конкретной повестки для обсуждения. Если бы Путину было о чем говорить с Байденом, конечно, он бы поехал. Я уже не говорю о Макроне, так как у них довольно длительный и интенсивный телефонный роман. Американцы ясно дали понять, что не о чем говорить. Российская разведка доложила Путину, что он может быть подвергнуть остракизму в особо унизительной форме", - отметил эксперт.

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По словам аналитика, речь зашла о том, что он может получить пощечину от одного из участников G20 - премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Дело в том, что личная охрана президентов на заседаниях не присутствует. Я думаю, вы легко догадаетесь кто это. Это страна с большой украинской диаспорой. В Европе их сейчас много, конечно, но это страна, где диаспора традиционная, и где, согласно некоторым апокрифическим легендам, рассуждали о введении украинского языка в качестве третьего официального. Честно говоря, я изначально предполагал, что это может быть премьер-министр Италии. Это женщина, которая за словом в карман не лезет, и чья позиция однозначна. Во избежание всего этого Путин отказался от поездки. Ему настоятельно, исходя из медицинских соображений, посоветовали не ехать", - подытожил Соловей.

Отказ Путина от саммита G20

Встреча в формате "Группы двадцати" прошла 15-16 ноября на Бали.

В России заявили, что вместо Путина на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров

Писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман предсказал, что с главой МИД РФ никто общаться не будет, поскольку у него слишком низкая должность среди глав государств.

Как сказал дипломат Александр Щерба, отказ Путина от поездки на саммит G20 сигнализирует об изоляции и слабости.

В то же время бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Путин отказался ехать на саммит G20 из-за страха умереть.

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