Они используются для обороны критической инфраструктуры.

С момента полномасштабного вторжения России Украина получила от Германии 30 самоходных артиллерийских установок Gepard. Они хорошо показали себя в борьбе против иранских дронов-камикадзе "Шахед-136" и применяются для защиты объектов критической инфраструктуры.

Такой информацией поделились в посольстве Германии в Украине. Дипломаты написали на официальном аккаунте в Twitter: "На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры".

К сообщению прикрепили изображение с основными характеристиками САУ. Gepard вмещает экипаж численностью три человека, оснащен двумя 35-миллиметровыми пушками и двумя радарами — поисковым и слежения с дальностью действия 15 км. Наземные цели зенитная установка поражает на дистанции 2 км, а воздушные — 5,5 км.

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Напомним, поставки Gepard начались летом текущего года и были разделены на несколько партий. В начале ноября Германия хотела реэкспортировать в Украину боеприпасы швейцарского производства к упомянутым САУ. Однако, по данным СМИ, официальный Берн запретил это делать.

Военная помощь от Германии: последняя информация

Как сообщили журналисты Spiegel, САУ Panzerhaubitzen 2000 немецкого производства быстро изнашиваются на войне. А с их ремонтом возникают проблемы, так как Бундесвер не заказал вовремя большие комплекты запасных деталей.

Германия 9 ноября передала Украине новую партию вооружения. В список вошли 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T SLM.

В ФРГ также пополнили список вооружения, которое будет отправлено для ВСУ. Среди новых пунктов — боеприпасы к РСЗО MARS II, 17 защищенных внедорожников, принадлежавших Федеральной пограничной службе, 116 полевых обогревателей, 4 погрузчика и прочее.

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