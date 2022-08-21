Он отметил, что им будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с украинской земли.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в разных районах города в воскресенье, 21 августа, раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления оккупантам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - отметил мэр.

Напомним, что в ночь на 20 августа в городе раздались мощные взрывы. Иван Федоров сообщал о возможном попадании в одну из российских военных баз в районе аэродрома.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, Федоров сообщил, что в Мелитополе партизаны жестко расправились с оккупантом, который приставал к детям.

Ранее мэр сообщал, что российские захватчики минируют теплоцентрали и котельные в Мелитополе, чтобы обвинить Украину и ее армию в срыве отопительного сезона.

Кроме того, Федоров считает, что захватчики хотят использовать мирных жителей города как "щит", за которым можно скрываться от наступления Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что россияне в панике вывозят из Мелитополя свои семьи, поскольку боятся украинских партизан и провокаций РФ на Запорожской АЭС.

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