Коллаборантов при попытке выезда в Крым разворачивают обратно в Запорожскую область.

Среди российских оккупантов в Мелитополе распространяется паника, поэтому они уже пятый день подряд вывозят из города свои семьи. Также оккупанты боятся местных партизан.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Среди оккупантов – ужасные настроения, поэтому уже пятый день они проводят операцию по эвакуации своих семей с территории города Мелитополя. Коллаборантов не впускают в Крым. И уже есть несколько примеров, когда коллаборантов разворачивают на пункте пропуска в Крыму и возвращают на временно оккупированную территорию Запорожской области", – рассказал о ситуации городской председатель.

Он также поделился забавным случаем того, как проявляется паника у россиян.

"Возле своих подъездов, возле своих домов они полностью посрезали деревья, потому что боятся сил сопротивления и партизан Мелитополя, чтобы их не взорвали и не поджарили, как одного из коллаборантов", – сказал Федоров.

По его словам, враги боятся провокаций на Запорожской АЭС, которые устраивают их же соратники.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Федоров заявил, чтоосійські захватчики минируют теплоцентрали и котельные в оккупированном Мелитополе Запорожской области, чтобы обвинить Украину и ее Вооруженные силы в срыве отопительного сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: