По последним данным, во временно оккупированном городе осталось от 60 до 70 тыс. мирного населения.

Мэр Мелитополя Иван Федоров считает, что российские оккупанты будут прятаться за гражданскими жителями от наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, оккупанты размещают свое оружие в жилых кварталах и на детских площадках, чтобы прикрываться гражданским населением во время боевых действий.

"Для них наши люди - это точно не то, о чем они будут заботиться, но это то, за чем они будут прятаться от наступления Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что сейчас эвакуироваться из временно оккупированного города на подконтрольную территорию Украины возможно только частным транспортом или с помощью волонтеров.

"По последним данным, в городе осталось от 60 до 70 тыс. населения. Централизованной эвакуации, к сожалению, нет, потому что рашисты по понятным причинам не согласовывают эвакуацию. Им нужны жители города, чтобы использовать их как "живой щит". Раз в два-три дня наши министерства, наш Офис президента направляет запрос в министерство обороны РФ с требованием сделать зеленый коридор и сделать эвакуационную колонну, но рашисты этого не согласовывают", - подчеркнул Федоров.

Также он добавил, что в Мелитополе оставаться опасно ввиду того, что гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях нарастает с каждым днем.

"Особенно после того, как со вчерашнего вечера пропал газ. Также ожидаются большие проблемы с электроэнергией из-за того, что два дня назад рашистами полностью были захвачены электрические сети. Сегодня даже диспетчеров нет... Первая авария - и город полностью останется без энергетики", - пояснил Федоров.

Мэр Мелитополя призвал жителей города, если у них есть возможность выехать из Мелитополя, обязательно этим воспользоваться.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в результате вражеских обстрелов в Запорожской области без газоснабжения остались более 100 населенных пунктов.

Сегодня, 9 июля, глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что наиболее активные боевые действия сейчас на Донетчине и Луганщине, а также в восточных общинах Запорожской области. Жителям Запорожской области он настойчиво посоветовал в ближайшее время выехать из зоны боевых действий и отметил, что решение о массовой эвакуации будет приниматься исключительно военным командованием.

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