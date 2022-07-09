Мэр Мелитополя Иван Федоров считает, что российские оккупанты будут прятаться за гражданскими жителями от наступления Вооруженных сил Украины.
Об этом Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.
По его словам, оккупанты размещают свое оружие в жилых кварталах и на детских площадках, чтобы прикрываться гражданским населением во время боевых действий.
"Для них наши люди - это точно не то, о чем они будут заботиться, но это то, за чем они будут прятаться от наступления Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Федоров.
Мэр Мелитополя отметил, что сейчас эвакуироваться из временно оккупированного города на подконтрольную территорию Украины возможно только частным транспортом или с помощью волонтеров.
"По последним данным, в городе осталось от 60 до 70 тыс. населения. Централизованной эвакуации, к сожалению, нет, потому что рашисты по понятным причинам не согласовывают эвакуацию. Им нужны жители города, чтобы использовать их как "живой щит". Раз в два-три дня наши министерства, наш Офис президента направляет запрос в министерство обороны РФ с требованием сделать зеленый коридор и сделать эвакуационную колонну, но рашисты этого не согласовывают", - подчеркнул Федоров.
Также он добавил, что в Мелитополе оставаться опасно ввиду того, что гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях нарастает с каждым днем.
"Особенно после того, как со вчерашнего вечера пропал газ. Также ожидаются большие проблемы с электроэнергией из-за того, что два дня назад рашистами полностью были захвачены электрические сети. Сегодня даже диспетчеров нет... Первая авария - и город полностью останется без энергетики", - пояснил Федоров.
Мэр Мелитополя призвал жителей города, если у них есть возможность выехать из Мелитополя, обязательно этим воспользоваться.
Как сообщал УНИАН, 3 июля в результате вражеских обстрелов в Запорожской области без газоснабжения остались более 100 населенных пунктов.
Сегодня, 9 июля, глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что наиболее активные боевые действия сейчас на Донетчине и Луганщине, а также в восточных общинах Запорожской области. Жителям Запорожской области он настойчиво посоветовал в ближайшее время выехать из зоны боевых действий и отметил, что решение о массовой эвакуации будет приниматься исключительно военным командованием.
Вас также могут заинтересовать новости:
- ВСУ отбили все атаки оккупантов в трех районах на Донецком и Славянском направлениях
- Появились детали уничтожения двух командных пунктов армии РФ на Херсонщине
- В СНБО рассказали, как Россия набирает солдат на войну в Украине