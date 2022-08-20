После того, как Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе, россияне решили обстрелять мирных жителей.

Российские оккупанты обстреляли жилой квартал Мелитополя в Запорожской области.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, российские захватчики решили прибегнуть к традиционным террористическим актам, которые часто применяют в оккупированном Донецке.

В частности, российские оккупанты обстреляли жилой квартал города после того, как сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе.

Как отметил Федоров, подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить украинские ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонской области.

"Через несколько минут после точного обстрела военной базы они выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 домов гражданских подверглись разрушению", - подчеркнул Федоров.

Также он сообщил, что жители успели заснять, как ракета российских оккупантов летит с юга на север Мелитополя.

Удар по Мелитополю:

Ночью 20 августа во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов. Местные коллаборанты заявили о работе ПВО в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: