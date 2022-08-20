По словам мэра Мелитополя, произошло меткое попадание в одну из военных баз оккупантов.

Появились подробности ночных взрывов в оккупированном Мелитополе

Деталями поделился в своем Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным, меткое попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты уже в который раз пытаются восстановить в районе аэродрома. Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если у Росармии такая ПВО, ВСУ точно достанут. Собираем более подробную информацию", - сообщил он.

Как писал УНИАН, ночью 20 августа во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов.

Война в Украине: актуальные данные

В течение 19 августа враг вел наступление в районе Борщевой на Харьковском направлении, однако понес потери и отступил. Провалом для оккупантов закончился и штурм вблизи Новодмитровки, Вирнопилля и Курульки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.

Вечером, 19 августа, серия взрывов прогремела и в оккупированном Крыму. По данным Института изучения войны, россияне сбили БПЛА над Керченским мостом. В общем, ежедневные вечерние атаки на объекты РФ на полуострове и в Херсонской области заставили врага искать новые места для размещения складов и баз.

По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

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