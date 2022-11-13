В городе они скупают еду, алкоголь и гражданскую одежду.

В оккупированный Мелитополь Запорожской области прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян.

Как говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook, мобилизованные прибыли в город 12 ноября: "Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков".

Россияне оккупировали Мелитополь 26 февраля - на следующий день после уличных боев. Первые удары пришлись по военному аэродрому. Какое-то время в городе продолжались протесты, пока россияне не начали открывать огонь по гражданским.

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С марта 2022 года украинские войска эффективно уничтожают вражеский тыл в Мелитополе, целясь по военным объектам и логистическим маршрутам противника.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предварительных учений многих мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта прикрывать отступающие подразделения.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с восполнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линий обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но снова настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

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