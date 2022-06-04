Ранее российские захватчики в оккупированном Мариуполе приняли решение об усилении "режима фильтрации".

В захваченном Мариуполе российские захватчики открыли единое отделение банка и установили один банкомат для более 100 тыс. жителей, которые остаются в городе.

Об этом сообщил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь…. Новое единственное работающее отделение банка с банкоматом. Улучшение жизни от России - уничтожить цивилизацию и вернуть средневековья. Регресс, как залог прочности нацистского режима", - написал Андрющенко.

Он опубликовал фотографии этого отделения "Центрального республиканского банка", банкомата, и объявление, в котором сообщается, что "Банк не осуществляет обналичивание украинских платежных карт".

Как сообщалось, российские захватчики в оккупированном Мариуполе приняли решение об усилении "режим фильтрации". Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине.

Как сообщал УНИАН, по словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

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