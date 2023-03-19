Чиновник отметил, что россияне продолжают создавать условия для углубления мирового продовольственного кризиса.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как именно оккупанты провоцируют мировой продовольственный кризис и голод в Мариуполе.

В своем Telegram чиновник опубликовал ролик-доказательство относительно соответствующих "стараний" оккупантов. В кадре тонны украинского зерна просто разбросаны по асфальту в "ожидании", пока российские солдаты беззастенчиво проедутся по нему колесами.

"Выезд из Мариуполя на Новоазовск в районе Сопино. Двадцать тонн украинской пшеницы разбросано по асфальту. Так выглядит с места. Просто колесами по зерну", - говорится в сообщении.

Россияне умышленно создают продовольственный кризис в мире

Напомним, что сейчас власти РФ и оккупанты прилагают немало усилий для того, чтобы спровоцировать голод в мире и переложить за это вину на Украину.

Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину враг фактически заблокировал главные порты государства, через которые Украина "кормила" зерном немало стран в мире, в частности в Африке.

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции и при участии ООН договорились о подписании определенных "зерновых" соглашений касательно возобновления экспорта украинской агропродукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный".

Однако в течение действия соответствующих соглашений РФ постоянно отмечалась провокациями и нарушением договоренностей, а уже в январе 2023 года фактически заблокировала работу "зернового коридора".

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