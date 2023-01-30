Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 в сутки.

За прошедшую неделю 18 судов экспортировали из портов Большой Одессы 664 тыс. тонн продовольствия, что на треть меньше объемов экспорта за предыдущую неделю.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, 60 тыс. тонн пшеницы отправлено в Кению, 56 тыс. тонн – в Бангладеш, 60 тыс. тонн подсолнечного масла – в Индию.

В ведомстве подчеркнули, что сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. Отмечается, что такой показатель фиксировался еще в начале работы "зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, которые проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться под погрузку в украинские порты, также не превышает трех судов в сутки.

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Как подчеркнули в министерстве, в Босфоре российская сторона в Совместном координационном центре продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно увеличивать очередь судов.

"По состоянию на сегодня 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 – на заход в порты под погрузку, 25 – уже с агропродукцией). За прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84", – говорится в сообщении.

Вместе с тем тормозится регистрация судов для участия в "зерновой инициативе": из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.

"Эти факторы тормозят реализацию "зерновой инициативы": наблюдаем снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, а значит мир недополучает агропродукцию в нужном объеме. Подавляющее большинство стран получают ее с огромными задержками по времени из-за простоев судов в Босфоре. Ожидаем реакции партнеров по "зерновому соглашению" – Турции и ООН", – подчеркнули в Минифраструктуры.

Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой находится 21 судно. На них загружают почти 1 млн тонн украинской агропродукции. "Зерновым коридором" движутся только 3 судна под погрузку.

По подсчетам ведомства, с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 687 судов, которые экспортировали 18,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. При условии стабильного функционирования "зернового коридора" этот показатель должен был бы составлять более 28 млн тонн.

Экспорт зерна во время войны:

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный", а также создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии. Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя. В течение января количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне 2,7, то есть в среднем это было по 2-3 корабля в день.

В конце января ситуация начала ухудшаться и суточное количество судов упало до 2,5. В Минагрополитики подчеркнули, что это обусловлено искусственным блокированием работы "зернового коридора" со стороны российских инспекторов.

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