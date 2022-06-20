Президент подчеркнул, что Африка находится в заложниках России.

Продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока будет продолжаться колонизаторская война России против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза.

По его словам, сейчас Африка фактически находится в заложниках у тех, кто развязал войну против Украины.

"Эта война может казаться некоторым очень далекой от вас и ваших стран. Но цены на продовольствие, которые растут катастрофически, уже занесли ее домой к миллионам африканских семей. Так же, как и ко многим семьям в странах Азии, Европы, Латинской Америки. На всех континентах болезненно ощущается несправедливый и спровоцированный российской войной уровень продовольственных цен. Но именно для ваших стран это, к сожалению, может стать особой проблемой", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что необходимо учесть различные факторы: рост численности населения на Африканском континенте, продолжение экономического восстановления после пандемии, нехватка внутренних финансовых запасов у многих государств, чтобы покупать продовольствие по значительно высоким ценам.

По словам главы государства, в условиях именно физического дефицита на глобальном рынке некоторым странам Африканского континента особенно сложно сохранить необходимые поставки продовольствия.

"Кризис начался именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты на Черном и Азовском морях. Морской путь - основной для аграрного сектора нашего государства. А украинский аграрный экспорт – это одна из основ стабильности глобального рынка продовольствия. Украина – один из основных поставщиков пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что по экспертным подсчетам, от экспорта украинского продовольствия зависит жизнь около 400 млн людей в разных странах мира.

Президент подчеркнул, что если бы не российская война против Украины, то не было бы никакого дефицита на продовольственном рынке, украинские фермеры и аграрные компании смогли бы обеспечить в этом году рекордный урожай, а люди в Африке, Азии и где-либо еще в мире не страдали бы от катастрофического роста цен на продукты.

"Эта ситуация демонстрирует, насколько в мире все связано. Одна война в Европе, а именно – попытка России захватить нашу землю, превратить Украину в свою колонию, стала причиной того, что повсюду ухудшается доступ к продовольствию, возрастает угроза голода. Конечно, мы обороняемся, конечно, будем защищать свою независимость, пока не победим в этой войне. И, конечно, мы уже сейчас пытаемся построить новую логистику снабжения", - отметил президент.

По его словам, сейчас на элеваторах Украина имеет более 25 млн тонн зерна, на которое ожидают традиционные потребители украинской продукции.

Сейчас налаживается экспорт по железной дороге и через порты соседних стран, чтобы еще прошлогодний урожай и урожай этого года смог попасть к потребителям.

"Но по новым маршрутам удается направлять значительно меньший объем и за значительно большее время. Это в итоге приводит к удорожанию поставок", - уточнил Зеленский.

Глава государства добавил, что продолжаются сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты, однако прогресса пока нет, потому что пока не найдено реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их снова.

"Вот почему продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока продолжается эта колонизаторская война, война России против нашего государства, и пока заблокированы наши порты", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина была одним из основных европейских производителей удобрений, однако из-за недостатка сырья и угрозы ракетных ударов или разрушений производство фактически остановлено.

"А часть предприятий уже находится в зонах боевых действий и просто разгромлена русскими войсками. Слышали ли вы об этом от своих российских партнеров, с которыми вы сохраняете коммуникацию? Говорили ли они вам именно об этом? Я уверен, они говорят вам совсем другие вещи. Но на самом деле им нужен этот кризис. Они сознательно его обостряют. Потому что они пытаются использовать вас и страдания людей, чтобы давить на демократические государства, которые ввели санкции против России", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что санкционная политика направлена лишь на то, чтобы Россия прекратила попытки превратить Украину в своего раба.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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